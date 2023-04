Traversée de migrants en Méditerranée : le trimestre le plus meurtrier depuis 2017, selon l'ONU

Le premier trimestre de l'année, entre janvier et mars 2023, a été le plus meurtrier pour les traversées de migrants en Méditerranée depuis 2017, avec un bilan de 441 morts, a indiqué le directeur de l'agence de l'ONU pour les migrations, Antonio Vitorino.



"La crise humanitaire qui persiste en Méditerranée centrale est intolérable. Avec plus de 20.000 décès enregistrés sur cette route depuis 2014, je crains qu'il y ait une normalisation de ces décès", a déclaré M. Vitorino.