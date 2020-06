Trente-trois personnes mortes foudroyées en Inde

La foudre fait 33 morts en Inde

Au moins 33 personnes sont mortes foudroyées en Inde, dans l'État du Bihar et l'Uttar Pradesh, régions balayées par la mousson, ont indiqué les autorités jeudi.

Vingt-huit personnes sont mortes dans plusieurs districts du Bihar, tandis que d'autres ont été blessées par les pluies et les vents violents qui ont arraché des arbres et des poteaux électriques, et causé l'effondrement de maisons.





Les victimes sont principalement des sans-abri et des travailleurs agricoles qui se trouvaient à l'extérieur quand la mousson est arrivée, selon les autorités.





Cinq autres personnes sont décédées dans l'Uttar Pradesh dans des circonstances semblables. Les fortes tempêtes sont fréquentes pendant la saison de la mousson en Inde, qui va de juin à septembre.