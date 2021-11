Triste record: plus de 850 traversées de la Manche par des migrants ce mercredi

Record de décès dans la traversée de la Manche

Au moins 853 migrants ont traversé illégalement la Manche vers les côtes anglaises mercredi, a indiqué vendredi le ministère britannique de l'Intérieur, un nouveau record portant à plus de 21.000 le nombre de personnes ayant emprunté cette voie cette année.





Malgré les promesses du gouvernement britannique de rendre ces traversées "impraticables", leur nombre n'a cessé de progressé depuis fin 2018. Le dernier record quotidien remontait à août dernier avec 828 traversées.





Si le ministère ne communique pas de bilan cumulé, selon le décompte de l'agence de presse britannique PA, plus de 21.000 personnes ont effectué depuis le début de l'année la traversée du détroit, l'un des plus fréquentés au monde, à bord de petites embarcations, soit bien plus du double que lors de toute l'année dernière (plus de 8.000).





Côté français, de janvier à fin octobre 2021, la préfecture maritime comptabilise "1.008 événements liés à des tentatives ou traversées vers le Royaume-Uni par voie maritime impliquant 24.655 personnes" dont "5.713 naufragés ont été secourus".





Jeudi matin, le corps d'un migrant a été retrouvé "dans une embarcation de 3,5 mètres remplie d'eau sur une plage de Wissant" dans le nord de la France, a indiqué à l'AFP une source proche de l'enquête. À ses côtés, deux personnes "en état d'hypothermie sévère" ont été transportées à l'hôpital.





La veille, un migrant est décédé, un autre a été porté disparu et 779 personnes ont été secourues en mer suite au naufrage de plusieurs embarcations de fortune dans la Manche, selon la préfecture maritime.





Durcir les conditions d'immigration est une promesse majeure du gouvernement de Boris Johnson à la suite du Brexit, qui cherche à restreindre l'accès au droit d'asile.