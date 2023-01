Trois hommes menacés d'expulsion vers l’Iran, où ils risquent la mort: la justice tranchera lundi

Des iraniens menacés d'expulsion en Belgique

Me Aurélie Jonkers et Me Guillaume Lys, les conseils de trois Iraniens menacés d'être renvoyés en Iran où ils risquent la mort, ont déposé mercredi une requête de mise en liberté. Cette demande sera examinée lundi matin par la chambre du conseil de Bruxelles. Les trois demandeurs d'asile ont refusé de monter dans l'avion qui devait les rapatrier et sont dès lors actuellement au centre de détention pour immigrants Caricole, à Steenokkerzeel.





L'Office des étrangers a tenté, le 23 janvier, de procéder à l'expulsion de trois Iraniens déboutés de leur demande d'asile en Belgique. Ils ont été conduits à l'aéroport de Bruxelles-National à Zaventem, mais ont refusé de monter dans l'avion. Des personnes s'étaient rassemblées dans le hall des départs, exhortant les autorités belges à ne pas refouler les trois hommes vers l'Iran car, d'après elles, ils risquent la mort dans leur pays d'origine.





“S’ils rentrent en Iran, ils seront tués”

"S'ils rentrent en Iran, ils seront tués", a affirmé Khotan Pakneshan, citoyenne belgo-iranienne qui était présente à l'aéroport. "Ce sont des jeunes qui ont participé aux manifestations contre le régime dans la ville d'Anzali (au bord de la mer Caspienne) et ont fui. Ce que fait l'État belge, c'est de la non-assistance à personnes en danger".





Réaction de la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration

Le cabinet de la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Nicole de Moor, a rappelé que tant le Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides (CGRA) que le Conseil du contentieux des étrangers ont rejeté leur demande d'asile. "La situation en Iran est inquiétante, nous devons soutenir la lutte pour les droits humains là-bas, mais cela ne signifie pas que tout ressortissant iranien court un risque personnel pour sa sécurité", a-t-il communiqué.