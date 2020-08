Trois jeunes de 15 ans pénètrent dans la villa de Trump avec une kalachnikov

Trois mineurs font irruption dans la villa des Trump au Floride

Trois mineurs ont été placés en garde à vue après avoir envahi le domaine de Mar-a-Lago en Floride, la résidence personnelle du président américain Donald Trump. Les officiers ont trouvé une kalachnikov dans un sac à dos. Ni Trump ni aucun membre de sa famille n’était présent.

Une patrouille de police de Palm Beach a remarqué une Hyundai garée avec trois jeunes à l'intérieur vers minuit vendredi soir. La voiture était située à environ trois kilomètres de l’entrée de la maison secondaire de Trump.





Les policiers se sont rapprochés du véhicule, après quoi le conducteur a rapidement démarré. Une course-poursuite a débuté. Les trois jeunes ont ensuite laissé leur voiture derrière eux et ont continué leur voyage à pied. Apparemment, les garçons ont réussi à pénétrer dans la ville de Donald Trump. La police a utilisé des chiens et a fait appel à un hélicoptère pour les retrouver.





Une kalachnikov et quatorze balles

Les gardes de sécurité de Mar-a-Lago ont passé le domaine au peigne fin et sont tombés sur un sac à dos dans lequel se trouvaient une kalachnikov (AK-47) et un porte-cartouche avec quatorze balles. Les adolescents ont été interpellés bien après cette découverte. Leur identité n’a pas été révélée. Ils ont nié que le fusil d’assaut était le leur et ont déclaré l’avoir “trouvé”. Trois chefs d’accusation ont été retenus contre eux, dont celui d’avoir pénétré à main armée sur un territoire privé.





Les jeunes nient

Les trois ont expliqué qu’ils ne savaient pas qu’ils se cachaient dans la propriété de Trump. “Ils n’avaient aucune idée de l’endroit où ils se trouvaient”, a déclaré un porte-parole de la police à l’Associated Press. Les adolescents sont actuellement dans un centre de détention pour mineurs à West Palm Beach.