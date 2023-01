Trois personnes tuées par balle dans un quartier huppé de Los Angeles

Trois personnes ont été tuées par balle, et quatre autres blessées, lors d'une fête organisée samedi dans une luxueuse demeure près de Beverly Hills, quartier huppé de Los Angeles.



Ce drame se produit alors que la Californie est encore marquée par deux fusillades ayant fait 18 morts au total les 21 et 23 janvier.



Les trois victimes ont été retrouvées dans un véhicule stationné à l'extérieur. Les quatre blessés, dont deux gravement, ont été hospitalisés samedi.



La maison où était organisée la fête se situe dans une des zones les plus riches de Los Angeles, où les maisons valant plusieurs millions de dollars rivalisent de faste.



Les enquêteurs pensent qu'un "rassemblement" y avait lieu mais n'en connaissent pas encore la nature, a précisé le policier Bruce Borihanh à des journalistes.