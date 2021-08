Trois suspects arrêtés dans le cadre du décès d’un enfant retrouvé mort dans une rivière

Arrestations au Royaume-uni, suite au décès d'un enfant

Trois suspects ont été arrêtés pour le meurtre d'un garçon de cinq ans qui a été retrouvé mort dans une rivière au Pays de Galles, au Royaume-Uni.

La police a été alertée vers 5h45 de la disparition d'un enfant dans la région de Bridgend, à 30 kilomètres de la capitale galloise Cardiff. Les agents de police ont retrouvé l'enfant dans la rivière Ogmore près de Pandy Park. L'enfant a été emmené à l'hôpital où son décès a été confirmé.





La police a annoncé dimanche soir que trois suspects ont été arrêtés, un homme de 39 ans, une femme de 30 et un garçon 13 ans, tous de la région de Bridgend. Les autorités ne sont plus à la recherche d'autres suspects en lien avec les faits. Une enquête était ouverte sur les circonstances de l'incident, avec un appel à témoin.