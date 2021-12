Trois tonnes de cocaïne pure d'une valeur d'un milliard d'euros découvertes dans une cargaison de bananes en Italie

De la Cocaine saisie dans une cargaison de Bananes

Des détectives italiens ont saisi plus de trois tonnes de cocaïne pure lors d’un raid dans le port de Gioia Tauro, en Calabre.

Environ 2,3 tonnes de cette substance ont été découvertes vendredi matin dans des conteneurs contenant des bananes, des cacahuètes et du poivre, qui avaient été expédiés d’Amérique du Sud vers l’Italie, ont indiqué les autorités. 850 autres kilos de cocaïne, dissimulés entre des régimes de bananes, ont également été découverts dans un camion. Le conducteur du camion a été arrêté.





Les criminels auraient pu gagner environ un milliard d’euros avec cette quantité de drogue, ont calculé les enquêteurs.