Trump à Poutine: “Je lui ai dit, Vladimir, si tu fais ça, je bombarde Moscou”

Bombardement de Moscou par l'Ukraine

L’ancien président américain Donald Trump s’est exprimé sur la guerre en Ukraine. Dans une interview avec le golfeur professionnel John Daly, il a déclaré avoir une bonne relation avec Poutine. “Il n’a pas fait ça pendant mon mandat, il savait très bien qu’il ne pouvait pas.”

Dans un entretien avec John Daly, Donald Trump s’est exprimé à propos de la guerre en Ukraine. Ce dernier a déclaré qu’il “s’entendait bien” avec Vladimir Poutine et que la Russie n’a pas envahi l’Ukraine pendant sa présidence parce qu’il avait menacé de bombarder Moscou.





“Ils disent tous, oh, c’est une puissance nucléaire, c’est comme s’ils avaient peur de lui”, a déclaré Trump. “Mais c’était un de mes amis, vous savez. On s’entendait très bien. Je lui ai dit: Vladimir, si tu fais ça, je bombarde Moscou. Et il m’a cru, peut-être à 5 ou 10%, mais c’est plus que suffisant.”