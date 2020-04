Trump annonce qu'il veut suspendre l'immigration vers les États-Unis

Le président américain Donald Trump vient d'annoncer sur Twitter qu'il s'apprête à adopter «un décret présidentiel» visant à «suspendre l'immigration à destination des Etats-Unis», afin de «protéger les emplois» de ses concitoyens et dans le but de lutter contre ce qu'il appelle «l'Ennemi Invisible», mais qu'il ne nomme pas: la pandémie de coronavirus. Aucun détail supplémentaire n'était disponible dans l'immédiat.



In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!