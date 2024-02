Trump bat sa dernière rivale républicaine, Nikki Haley, à la primaire de Caroline du Sud

Donald Trump a battu samedi sa dernière rivale républicaine, Nikki Haley, à la primaire de Caroline du Sud, selon les projections de plusieurs médias américains.



Le revers est d'autant plus cinglant pour la quinquagénaire, incarnant une aile plus modérée du Parti républicain, qu'il a lieu dans l'Etat dont elle a été gouverneure pendant six ans.