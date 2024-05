Trump compare l'administration Biden à la "Gestapo", selon les médias

L'ex-président républicain Donald Trump a intensifié ses accusations d'instrumentalisation de la justice par l'administration de son successeur démocrate Joe Biden en la comparant à la Gestapo, la police politique de l'Allemagne nazie, rapportent dimanche les médias américains.



Le candidat républicain à l'élection de novembre a tenu ces propos samedi lors d'une réunion avec des dirigeants de son parti dans sa propriété de Mar-a-Lago en Floride (sud-est), selon un enregistrement audio fourni aux médias américains par un donateur de la campagne.



Visé par quatre procédures pénales distinctes, dont une pour laquelle il comparaît depuis le 15 avril à New York, Donald Trump dénonce à l'envi une "chasse aux sorcières" ourdie par l'administration démocrate pour l'éliminer de la course à la présidentielle.



Devant un parterre de cadres et de donateurs républicains, il a accusé samedi les démocrates de "diriger une administration à la Gestapo", et a de nouveau vilipendé les procureurs qui instruisent les dossiers contre lui, selon les propos cités par les médias.



La campagne de Joe Biden a réagi dans un communiqué dimanche en affirmant que les tirades du candidat républicain ne faisaient que confirmer que "la campagne de Trump tourne seulement autour de lui, de sa fureur, de sa vengeance et de ses mensonges".