Trump déclaré responsable d'agression sexuelle par un tribunal civil devra verser 5 millions de dollars

L'ancien président des Etats-Unis Donald Trump a été déclaré mardi responsable d'"agression sexuelle" par un tribunal civil de New York qui devait déterminer s'il avait commis un viol en 1996 sur une ancienne journaliste, qui l'accusait aussi de diffamation, selon des médias.