Trump doit être tenu responsable de l'attaque du Capitole, selon la commission d'enquête

Donald Trump

Donald Trump a ouvert les vannes "au désordre et à la corruption" et doit être tenu pour légalement responsable de l'attaque du 6 janvier 2021, a déclaré jeudi le président de la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut contre le Capitole.





L'ancien président républicain "a essayé de détruire nos institutions démocratiques", a déclaré Bennie Thompson lors d'une audition en prime time qui bouclait une série de présentations publiques des travaux de sa commission. Pour l'élu démocrate, tous les responsables de l'attaque, y compris à la Maison Blanche, devront "répondre de leurs actes devant la justice". "Il faudra des conséquences sévères, sinon je crains que notre démocratie ne s'en relève pas."





3h avant d’appeler au calme

Des membres de la commission ont ensuite présenté la journée du 6 janvier 2021 telle que vécue "minute par minute" par Donald Trump, qu'ils ont accusé d'avoir "failli à son devoir" en n'empêchant pas ses partisans de semer le chaos dans le Capitole. C'est pourtant lui qui les avait convoqués à Washington, le jour où les parlementaires devaient certifier la victoire de son rival démocrate Joe Biden à la présidentielle. Vers midi, dans un discours enflammé en plein coeur de la capitale, il leur avait demandé de "se battre comme des diables" contre de supposées "fraudes électorales massives". Il était ensuite reparti vers la Maison Blanche, tandis que la foule se lançait à l'assaut du temple de la démocratie américaine. Il avait mis plus de trois heures avant d'appeler ses partisans à "rentrer à la maison", dans une vidéo où il disait aussi les "aimer".





“Le président a refusé d’agir”

L'audition de jeudi devant la commission de la Chambre des représentants est revenue sur ce qui s'est joué entre ces deux prises de parole. Retranché dans la salle à manger privée de la Maison Blanche, Donald Trump a suivi l'attaque à la télévision "pendant que ses proches conseillers et les membres de sa famille le suppliaient d'intervenir", a décrit l'élue démocrate Elaine Luria. Mais "le président Trump a refusé d'agir à cause de son désir égoïste de se maintenir au pouvoir", a-t-elle ajouté. Dans un extrait vidéo de sa déposition, l'ex-conseiller juridique de la Maison Blanche Pat Cipollone a confirmé avoir dit vers 14H00 "très clairement qu'on avait besoin d'une déclaration publique immédiate et nette pour appeler les gens à quitter le Capitole". Quant à la police fédérale, celle de Washington, l'armée, les gardes nationaux... le président Trump "ne les a pas appelés pour donner des ordres, ni pour offrir de l'aide", aux agents du Capitole débordés par la foule, a souligné Elaine Luria.





“On espérait quelque chose de moins ambigu”

"Le président n'a pas fait une erreur en n'agissant pas pendant 187 minutes (...) il a choisi de ne pas agir", a assené Adam Kinzinger, l'un des deux élus républicains ayant accepté de participer aux travaux de la commission et depuis répudiés par leur parti. Pire, à 14H24, il a envoyé un tweet pour reprocher à son vice-président Mike Pence de ne pas vouloir bloquer la certification des résultats de l'élection, alimentant les griefs des émeutiers, ont noté les parlementaires. Dans les deux heures suivantes, il a envoyé deux autres tweets se contentant d'appeler la foule "à rester pacifique". Alors porte-parole adjointe à la Maison Blanche, Sarah Matthews a rapporté qu'il avait accepté d'envoyer ce message uniquement après l'intervention de sa propre fille Ivanka. "C'était insuffisant", "on espérait quelque chose de moins ambigu", a rapporté Matthew Pottinger, alors conseiller adjoint à la sécurité nationale, lui aussi appelé comme témoin jeudi soir. Et quand finalement, il a tourné une vidéo pour appeler ses partisans à quitter le Capitole, il n'a pas respecté le texte écrit par ses conseillers. "Je connais votre douleur", avait-il choisi de dire en se présentant à nouveau comme victime d'une élection "volée".





“Personne n’est au-dessus de la loi”

Cette séance publique est la huitième en six semaines et la deuxième diffusée en prime time dans tout le pays. Les précédentes ont porté, entre autres, sur le rôle de l'extrême droite dans l'assaut ou sur les pressions exercées sur des agents électoraux par Donald Trump. De nouvelles auditions auront lieu en septembre, a indiqué Bennie Thompson. Un rapport final est attendu à l'automne. Quelles que soient ses recommandations, la décision d'ouvrir des poursuites contre Donald Trump reviendra au ministre de la Justice Merrick Garland, qui ne l'exclut pas. "Personne n'est au-dessus de la loi", a-t-il redit mercredi. Cette vidéo demeurera l'un des moments forts des audiences sur l'assaut du Capitole.



Craignant que son cabinet n'invoque le 25e amendement, Donald Trump enregistre un appel à l'unité le 7 janvier, mais dans des extraits inédits, il refuse de dire que l'élection est terminée. pic.twitter.com/bc12F6Mtx1 — Sébastien Desrosiers (@s_desrosiers) July 22, 2022