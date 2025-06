Trump : « Los Angeles est envahie par des ennemis étrangers»

Donald Trump a assuré mardi que Los Angeles, où ont eu lieu depuis vendredi des affrontements entre forces de l'ordre et des manifestants opposés aux expulsions musclées de sans-papiers, était envahie par des "ennemis étrangers".







"Cette anarchie ne se poursuivra pas. Nous ne permettrons pas que des agents fédéraux soient attaqués et ne laisserons pas une ville américaine être envahie et conquise par des ennemis étrangers", a lancé lors d'un discours sur une base militaire le président américain, qui a ordonné le déploiement de milliers de soldats dans la mégapole californienne.





"Ce que vous voyez en Californie, c'est un assaut généralisé contre la paix, l'ordre public et la souveraineté nationale, mené par des émeutiers portant des drapeaux étrangers et ayant pour objectif de poursuivre une invasion étrangère de notre pays", a encore déclaré Donald Trump, devant quelques milliers de personnes, des militaires en treillis et des civils.





Dans son discours à la tonalité très dure prononcé dans l'une des plus grandes bases militaires du pays, le milliardaire républicain a qualifié les manifestants d'"animaux" et estimé que les manifestants "portaient fièrement les drapeaux d'autres pays".





Il a aussi fait huer les noms du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, et de l'ancien président Joe Biden, tous deux démocrates.





M. Trump a déployé à Los Angeles des milliers de soldats, dont 700 Marines, des militaires d'active, contre l'avis des autorités californiennes qui estiment que la situation est sous contrôle.





M. Newsom a qualifié ces actions de "dictatoriales".