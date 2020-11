Trump s’expose à de nombreuses poursuites s’il n’est pas réélu

Donald Trump s'expose à des poursuites en cas de défaite

Donald Trump a toutes les raisons de contester la défaite qui semble se dessiner. Si elle se confirme, le président sortant risque en effet de passer du temps devant les tribunaux et, cette fois, sans la précieuse immunité relative à sa fonction actuelle...

Si Donald Trump et son armée d’avocats ne craignent pas les batailles judiciaires, celles à venir s’annoncent particulièrement rudes s’il n’est pas réélu, rappelle le journal néerlandais AD.





Nombreux dossiers judiciaires





Les accusations ne manquent pas: malversations, fraude fiscale, inconduite/harcèlement/agression sexuel(le), etc. Summer Zervos, ancienne participante de son émission de télé-réalité “The Apprentice”, prétend en effet qu’il l’aurait agressée en marge d’un enregistrement. Elle n’est pas la seule. Une autre femme, E. Jean Carroll, accuse quant à elle le président américain de l’avoir violée à New York dans les années 1990. Parallèlement, son ancien avocat Michael Cohen a entamé des poursuites contre son ex-employeur pour près de 2 millions de dollars d’honoraires impayés.





Silence acheté et dettes accumulées

En outre, il pourrait également être poursuivi pour avoir acheté, à hauteur de 130.000 dollars, le silence d’une actrice porno, Stormy Daniels, avait laquelle il aurait entretenu une aventure. Parallèlement à ses déboires potentiels devant les tribunaux, le Financial Times précise qu’il doit, à titre personnel, 340 millions de dollars à la Deutsche Bank. Sa société Trump Corporation devrait, elle, rembourser plus 900 millions de dollars dans les quatre ans, selon le prestigieux quotidien économique britannique qui évalue ses dettes à plus d’un milliard de dollars au total.





Partir ou négocier une grâce présidentielle?

BFMTV avance plusieurs hypothèses si les choses tournent mal pour Trump: un départ à l’étranger voire la négociation d’une grâce présidentielle avec Joe Biden, si ce dernier est élu. Un autre scénario plus alambiqué encore imagine la démission de Donald Trump avant la passation de pouvoir du 20 janvier prochain. Il serait dans ce cas de figure remplacé par son vice-président Mike Pence... alors habilité à lui accorder la grâce. De la politique-fiction à ce stade mais la possibilité existe bel et bien.





“Maigre” retraite de 17.500 dollars par mois