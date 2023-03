Trump va comparaître en justice, une première pour un président américain

L'ancien président américain Donald Trump devrait comparaître mardi, a indiqué vendredi à l'AFP son avocate, après qu'un grand jury a inculpé le milliardaire républicain pour avoir acheté le silence d'une actrice de films X en 2016.







"Nous nous attendons à ce que la lecture de l'acte d'accusation ait lieu mardi", a déclaré Susan Necheles dans un courriel, sans donner plus de détails.





Il s'agit d'un fait historique sans précédent pour un ancien président américain.





M. Trump a dénoncé une "persécution politique et une ingérence dans l'élection" présidentielle de 2024, jeudi dans un communiqué.





L'ancien locataire de la Maison Blanche, qui rêve de la reconquérir en 2024, est officiellement inculpé par le procureur de Manhattan Alvin Bragg, dépendant de la justice de l'Etat de New York, pour une affaire de versement et de remboursement, juste avant la présidentielle de novembre 2016, de 130.000 dollars à l'actrice et réalisatrice de films X Stormy Daniels.





"Nous avons contacté ce soir l'avocat de M. Trump pour coordonner sa reddition devant le procureur du district de Manhattan pour une audience d'inculpation" devant un tribunal, a indiqué dans un communiqué un porte-parole du parquet local, après qu'un grand jury - un panel de citoyens doté de pouvoirs d'enquête qui travaille de conserve avec des procureurs - a voté cette inculpation de l'ex-président.