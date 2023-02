Tu es une négresse sale » : Un groupe néo-nazi menace d’assassiner l’activiste anglo-nigériane Adeshola Mos-Shogbamimu

Adeshola Mos-Shogbamimu menacé de mort

La célèbre avocate anglo-nigériane Adeshola Mos-Shogbamimu est menacée de mort. Elle a reçu hier lundi une lettre lui annonçant sa prochaine exécution. La correspondance est signée de National Action , un groupe néo nazi crée en 2013 et considéré comme une organisation terroriste au Royaume Uni.





Nous « avons l’intention de vous tuer, vous , vos enfants et votre mari »





L’activiste apparaît fréquemment à la télévision britannique pour commenter des questions liées au racisme, aux droits de l’homme et à la politique. Nation Action l’accuse de gagner sa vie en critiquant les européens blancs et leur culture. « C’est National Action London Cell. Nous vous surveillons. Shola, tu es une fautrice de troubles et une menteuse qui apparaît fréquemment à la télévision. Vous gagnez votre vie en critiquant et en attaquant les Européens blancs ethniques et notre culture. Nous vous avons placé sur notre liste de victimes et avons l’intention de vous tuer, vous, vos enfants et votre mari. Vous êtes allée trop loin et il est maintenant temps pour vous d’en payer le prix », indique la correspondance adressée à l’universitaire.





« Vous êtes tous de sales singes parasites »





La lettre contient aussi des insultes racistes : « Tu es une négresse sale et laide. Vous ressemblez à un gorille et vous sentez probablement comme tel. C’est quoi ce truc sur ta tête, cela ressemble à une merde, un gros morceau de merde. Nous avons hâte de voir votre sang couler ».





Ils vont même jusqu’à dire qu’ils ne considèrent pas l’acte qu'ils projettent de commettre comme un meurtre : « Nous ne considérons pas cela comme un meurtre. Vous êtes tous de sales singes parasites. Nous avons des fusils et des couteaux. Nous surveillons votre maison. Nous vous suivrons lors de vos promenades dans votre région ». In fine, le groupe néo-nazi lui conseille de quitter le Royaume Uni si elle ne veut pas mourir. L’activiste a publié la lettre sur les réseaux sociaux. Elle a reçu une vague de soutien. Tous les internautes ont condamné les menaces de mort dont elle fait l’objet.





« La suprématie blanche sous-tend le système de police et de justice pénale… »





Le Dr Mos-Shogbamimu, informe par ailleurs, qu’elle reçoit des coups de fil d’un appelant qui raccroche dès qu’elle décroche. Les messages haineux à son égard se seraient intensifiés depuis son apparition sur Sky News en janvier dernier. C’est du moins ce qu’elle confie au journal The Independant.