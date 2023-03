Tunisie : plus de 140 Sénégalais veulent rentrer

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur annonce la mise en place d'un pont aérien avec la Tunisie pour faciliter le retour au bercail de ses ressortissants qui le désirent. Cette disposition a été prise en réaction aux traitements jugés «racistes» infligés aux Subsahariens établis dans ce pays du Maghreb.



S’il salue la mesure, le président de l’Association des Sénégalais de Tunisie, Bilal Sall, estime qu’elle aurait dû intervenir plus tôt. Car, souligne-t-il, plus d’une centaine de ses compatriotes ont déjà manifesté leur souhait de rentrer au pays.



«Le recensement, nous l’avons commencé depuis, informe Bilal Sall dans Le Quotidien. Actuellement, nous comptons plus de 140 personnes qui souhaitent rentrer et les inscriptions se poursuivent. (…) Nous voyons que les autres pays ont déjà ramené leurs enfants et nous, on nous parle encore de recensement et de cellule de crise.»