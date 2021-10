Turquie : 10 Ambassadeurs déclarés persona non grata par Erdogan

Une nouvelle crise diplomatique, dira-t-on. En effet, le président turc Recep Tayyip Erdogan a ordonné l'expulsion au plus vite des ambassadeurs du Canada, de la France, de la Finlande, du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, de la Suède et des États-Unis. Ces derniers devraient être «chassés» de la Turquie pour avoir réclamé la libération de l'opposant Osman Kavala, emprisonné depuis quatre ans sans jugement, pour «vouloir déstabiliser la Turquie».











«J'ai ordonné à notre ministre des Affaires étrangères de déclarer au plus vite ces dix ambassadeurs persona non grata », a fait savoir le président Erdogan lors d'un déplacement dans le centre de la Turquie, selon Libération online qui a repris la rédaction de LCI. Ce, sans préciser la date à laquelle les diplomates devront partir. «Ces 10 diplomates doivent connaître et comprendre la Turquie. Du matin au soir, ils répètent : Kavala, Kavala... Mais celui dont vous parlez, Kavala, c'est l'agent de Soros en Turquie », a-t-il fustigé.