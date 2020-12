Turquie: accord au sommet pour sanctionner Ankara

Les dirigeants de l'Union européenne réunis en sommet à Bruxelles ont décidé jeudi 10 décembre de sanctionner les actions «illégales et agressives» de la Turquie en Méditerranée contre Athènes et Nicosie, ont indiqué plusieurs sources diplomatiques et européennes.





«Les mesures décidées seront des sanctions individuelles, et des mesures supplémentaires pourront être décidées si la Turquie poursuit ses actions», a expliqué un diplomate.