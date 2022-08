Turquie : Attaquée par un serpent, une fillette de 2 ans tue le reptile… en le mordant !

Les faits se sont déroulés mercredi dernier à Bingöl, ville située dans l’est de la Turquie. Une petite fille de 2 ans était en train de jouer dans le jardin de la demeure familiale. L’enfant se serait mis à hurler comme le rapporte The Sun. Et pour cause, elle venait d’être mordue par un serpent.





Il semble que dans un premier temps, la fillette s’amusait avec le reptile. Quand des voisins, alertés par les cris, sont arrivés pour porter secours à la petite victime, ils l’ont découverte avec un serpent de 30 centimètres coincé dans la bouche.