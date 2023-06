Turquie : cinq morts dans une déflagration dans une usine d'explosifs

Cinq personnes ont été tuées samedi dans une explosion dans une usine d'explosifs dans la province d'Ankara, la capitale turque, a affirmé le gouverneur de la ville.

"Selon nos premières observations, une explosion due à une réaction chimique est survenue vers 08H45 (05H45 GMT) dans le département de préparation de dynamites. Cinq employés ont malheureusement été tués", a affirmé le gouverneur d'Ankara, Vasip Sahin, lors d'une déclaration à la presse devant l'usine.

Située dans le district d'Elmadag, à 40 km à l'est du centre d'Ankara, l'usine où l'explosion est survenue est un établissement public qui dépend du ministère turc de la Défense.

L'atelier de fabrication de dynamites s'est effondré à la suite de l'explosion.

Les corps des victimes ont été retirés des décombres et deux procureurs ont été nommés pour mener une enquête, a ajouté le gouverneur.

Selon la chaîne privée turque NTV, le ministre turc de la Défense, Yasar Guler, pourrait dans la journée de samedi se rendre sur le site de l'explosion.

AFP

