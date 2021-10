Turquie : Nouvelle tournée d' Erdogan en Afrique

A l’image de la France avec son sommet controversé de Montpellier, le président turc Recep Tayyip Erdo?an multiplie les déplacements en Afrique pour conquérir des espaces économiques et diplomatiques dans le continent. L’homme fort d’Ankara va démarrer une nouvelle tournée dans trois pays d’Afrique.



Le Nigéria, l’Angola et le Togo. Le Nigéria, première puissance économique en Afrique, est un allié de taille pour la Turquie. Selon Financial Afrique, Ankara et Abuja prévoient « la signature prochaine de trois accords (…) portant sur les hydrocarbures, l’énergie et la métallurgie ».



Quant à l’Angola, elle était la troisième économie africaine en termes de Pib, avant la crise de Covid-19 et deuxième puissance pétrolière, derrière le Nigéria. Elle est courtisée par les pays occidentaux, le Portugal en premier. « Nos échanges commerciaux avec l’Angola représentent 176 millions USD, c’est largement insuffisant », disait Erdogan – cité par Financial Afrik – qui prévoyait 500 millions de dollars.



A propos du Togo, la visite du président turc devrait ouvrir le ciel de Lomé à Turkish Airlines, puisqu’une liaison aérienne directe entre les deux capitales est à l’étude.