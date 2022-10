Twitter : ces 6 personnalités controversées qu’Elon Musk pourrait faire revenir malgré leur bannissement

Vers le retour des célébrités bannies de Twitter

DONALD TRUMP, LE «CAPITOLE GATE»

Ancien président des Etats-Unis, Donald Trump était connu pour ses tweets toujours plus provocateurs. Après plusieurs bannissements temporaires, le dirigeant a été exclu définitivement de Twitter à la suite des émeutes au Capitole, qui ont eu lieu le 6 janvier 2021. Avant cela, Donald Trump avait affirmé sur le réseau social que l’élection présidentielle de 2020, qui avait vu son adversaire, Joe Biden, désigné comme nouveau président des Etats-Unis, avait été truquée. Des affirmations, qui pour beaucoup, ont été le déclencheur de l’assaut du Capitole.





Elon Musk avait toujours estimé que la décision d’exclure de façon permanente du réseau social l’ancien président était «stupide». Le milliardaire a d’ailleurs pris la décision, juste après son rachat, de licencier Vijaya Gadde, la responsable de la politique juridique, de la confiance et de la sécurité. Cette dernière était à l’origine de l’exclusion de Donald Trump.





Cependant, si Elon Musk souhaite permettre à Donald Trump de s’exprimer à nouveau sur le réseau de l’oiseau bleu, le principal intéressé pourrait ne pas revenir. En effet, l’ancien président se réjouit de la reprise de Twitter par le créateur de Tesla, mais il préfèrerait se concentrer sur la création de son propre réseau social, Truth Social.





LA CHANTEUSE AZEALIA BANKS ACCUSÉE D’HOMOPHOBIE

Bannie définitivement en 2020, la chanteuse Azealia Banks, connue pour ses titres tels que 212 ou Luxury, a fait de nombreuses sorties sur Twitter. Elle fut notamment accusée d’homophobie et de racisme.





Prenant pour cible d’autres chanteurs, elle s’était montrée agressive envers l’ancien membre de One Direction, Zayn Malik, ou encore envers Perez Hilton, et envers l'association de défense des droits LGBT+ Glaad, dans des tweets par la suite considérés comme homophobes.





Dans l’un de ses derniers tweets, elle avait refusé de faire amende honorable, déclarant : «Même si je suis homophobe... et alors ? [sic] je gagne toujours plus de dollars que toi».





ALEX JONES, SANDY HOOK ET LE «PIZZAGATE»

Alex Jones, qui est connu pour ses sorties conspirationnistes, a été banni de Twitter il y a 4 ans. L’Américain avait notamment affirmé que la tuerie dans l’école Sandy Cook, qui avait fait 28 morts en 2012, n’était qu’une mise en scène des activistes souhaitant le contrôle des armes à feu aux Etats-Unis.





Condamné à payer plus d’un milliard de dollars en compensation aux familles de victimes, Alex Jones avait finalement reconnu que la tuerie avait été réelle. Cependant cette condamnation n’a pas freiné les ardeurs conspirationnistes de l’homme. En 2017, il s’excuse après avoir donné du crédit au «Pizzagate». Dans cette affaire, Hillary Clinton et son directeur de campagne, John Podesta, étaient accusés de diriger un réseau d’abus sexuels sur des enfants dans une pizzeria à Washington. Suite à la multiplication de ses tweets contrevenants au règlement internet de Twitter, il est banni définitivement le 5 septembre 2018.





MARTIN SHKRELI, «L’HOMME LE PLUS DÉTESTÉ DES ETATS-UNIS»

Il est surnommé, «l’homme le plus détesté des Etats-Unis». Marton Shkreli avait réalisé de très forts bénéfices pour son entreprise pharmaceutique, Turing Pharmaceuticals, devenue Vyera, en gonflant le prix d’un médicament contre le Sida de 13,50 dollars à 750 dollars. Sur Twitter, l’homme d’affaires avait fini par se faire bannir après avoir lancé une campagne de cyberharcèlement à l’encontre de la journaliste Lauren Duca. Il avait ensuite été condamné à une peine de prison pour escroquerie. Il est sorti en mai 2022.





LE CONSPIRATIONNISTE DAVID ICKE





David Icke est connu pour ses théories conspirationnistes. Twitter a pris la décision de bannir définitivement le Britannique de son réseau en 2020, alors qu’il affirmait que les antennes de réseau 5G étaient liées à la propagation du virus du Covid-19. Ses théories sur la 5G avaient entraîné une série d’attaques contre des relais du réseau, durant la vague la plus forte de la pandémie.





David Ickes croit également qu’il est le fils de Dieu sur Terre et que la Famille Royale britannique est composée de lézards puisque les reptiles dirigent le monde.





GEORGE ZIMMERMAN ACCUSÉ DE REVENGE PORN





George Zimmerman pourrait également faire partie des personnalités bannies de Twitter faisant leur retour sur le réseau social. En 2012, il avait abattu en Floride Trayvon Martin, un adolescent noir. Un meurtre pour lequel il sera acquitté, avant de poursuivre la famille de la victime.