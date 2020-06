Twitter masque un nouveau contenu de Donald Trump, jugé "abusif"

Twitter a de nouveau masqué un post de Donald Trump mardi, dans lequel le président menaçait d'utiliser la force contre les manifestants dans la capitale américaine. Pour la première fois, le réseau social a mentionné que le contenu "enfreignait" les règles du réseau portant sur les "comportements abusifs", mais laisse la possibilité de le lire.



Nouvel épisode dans le bras de fer qui oppose Twitter à Donald Trump. Pour la première fois, Twitter a choisi de cacher un contenu posté mardi 23 juin par le président américain, et non de le supprimer, arguant qu'il y avait une menace de préjudice contre un groupe identifiable.

"Il n'y aura jamais de 'zone autonome' à Washington tant que je serai votre président. S'ils essaient, ils feront face à une force conséquente", a tweeté le président américain, dans un contexte de manifestations contre les violences policières et le racisme depuis des semaines.

Ce n'est que la deuxième fois que Twitter utilise les exceptions d'intérêt public concernant un tweet du président américain, depuis sa création l'été dernier. Le tweet reste donc visible "dans l'intérêt du public", est-il précisé, mais une mention précise que le tweet "a violé les règles de Twitter sur les comportements abusifs".

Cette fonctionnalité oblige les utilisateurs à cliquer pour lire le tweet et vise "à minimiser la portée du tweet, tout en permettant au public de le voir et d'en discuter", peut-on lire sur le site.

There will never be an “Autonomous Zone” in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious force!