Ukraine : à Kharkiv, une armée de civils se prépare à l'invasion russe

Alexeï représente le profil type des recrues de la défense territoriale : des hommes imbus de patriotisme et attirés par la chose militaire, mais qui ne souhaitent pas quitter leur emploi et la vie civile pour intégrer l'armée régulière. Il y aurait environ 20 % de femmes parmi les recrues, selon le sergent instructeur Mikhaïl Sokolov, mais seules une poignée d'Ukrainiennes étaient présentes le jour où France 24 a assisté à l'entraînement.

Parmi elles, Alisa Bolotskaya, 52 ans, participe à l'exercice consistant à se mouvoir en groupe dans la cour de l'établissement. L'instructeur exhorte les recrues à faire des mouvements rapides et précis pour dresser leur fusil devant eux "jusqu'à ce que ça devienne un automatisme". C'est ce que fait Alisa en progressant à pas de loup sur une fine couche de neige, couverte sur son flanc par un réserviste en tenue de camouflage qui n'est autre que son compagnon.

Alisa Bolotskaya participe à un exercice lors sa session d'entraînement sur la base des Forces de défense territoriale de Kharkiv, le 29 janvier 2022





"Je suis infirmière dans le civil et pour moi c'était une obligation en tant que soignante de rejoindre la défense territoriale. Je veux utiliser mon expérience professionnelle pour sauver le plus de gens possible si la situation dégénère", confie Alisa à France 24. "La situation est vraiment instable, mais on espère que l'on n'aura pas à appliquer tout ce que l'on apprend ici."





Une armée de partisans ?