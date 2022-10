Ukraine : Biden condamne la "brutalité absolue" des frappes russes

Le président américain Joe Biden a "fermement condamné" lundi la pluie de bombardements russes en Ukraine, preuve de la "brutalité absolue" de son homologue russe Vladimir Poutine, qui a fait au moins 11 morts et 89 blessés à travers le pays.



"Ces attaques ont tué et blessé des civils et ont détruit des cibles non militaires", a fustigé le dirigeant démocrate, assurant qu'elles ne feraient que renforcer le soutien américain à l'Ukraine et que les Etats-Unis continueraient "d'imposer un lourd coût à la Russie pour son agression".



Selon les autorités ukrainiennes, l'armée russe a tiré lundi 83 missiles, dont environ la moitié ont pu être interceptés. Des infrastructures énergétiques mais aussi des cibles civiles, dont une aire de jeux pour enfants, ont été atteintes.



Le président russe Vladimir Poutine a justifié ses bombardements "massifs" en dénonçant l'attaque "terroriste" de l'Ukraine contre le pont reliant le territoire russe à la Crimée, péninsule annexée par Moscou en 2014.



Ces frappes meurtrières, d'une ampleur inégalée, interviennent par ailleurs dans un contexte de difficultés militaires pour Moscou, dont les forces ont récemment reculé face à la contre-offensive de Kiev dans l'est et le sud de l'Ukraine.



"Poutine est désespéré à cause des défaites sur le champ de bataille, et il utilise le terrorisme des missiles pour essayer de changer le rythme de la guerre en sa faveur", a fustigé le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba sur Twitter.