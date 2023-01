Ukraine: crash d'un hélicoptère près de Kiev, au moins 14 morts dont le ministre de l'Intérieur

Ce mercredi 18 janvier, au moins quatorze personnes – dont le ministre ukrainien de l'Intérieur et trois enfants – ont été tués dans le crash d'un hélicoptère près de Kiev, a annoncé le gouverneur de la région, Oleksiï Kouleba, sur Telegram. C'est une « terrible tragédie », a déploré le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.









Au moins quatorze personnes ont été tués dans le crash d'un hélicoptère mercredi, près d'une école maternelle dans la région de Kiev, a annoncé le gouverneur de la région, Oleksiï Kouleba. Il a précisé qu'« il y a aussi 29 blessés, dont 15 enfants », faisant craindre un bilan encore plus lourd. Sur des images circulant sur les réseaux sociaux, on pouvait voir les restes de l'hélicoptère mélangés à des débris, proches d'une voiture détruite sous le poids du métal. Des pompiers et des policiers étaient sur les lieux, selon une équipe de l'AFP.





Parmi les victimes figurent le ministre de l'Intérieur, Denys Monastyrsky, 42 ans, son premier adjoint, Ievgueni Ienine, et le secrétaire d'État du ministère, Youriï Loubkovytch, qui se trouvaient à bord de l'appareil aux côtés de six autres personnes, a indiqué le chef de la police nationale ukrainienne dans un communiqué. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déploré le décès dans un accident d'hélicoptère du ministre de l'Intérieur ukrainien, « un grand ami de l'UE », et a exprimé ses « plus sincères condoléances » au peuple ukrainien.





Le crash a eu lieu à Brovary, une ville de quelque 100 000 habitants qui touche la banlieue est de Kiev. Des combats importants y avaient opposé Ukrainiens et Russes au moment où les troupes de Moscou tentaient de forcer le verrou de la capitale dans les premières semaines de leur invasion. La mort du ministre de l'Intérieur est « une grande perte », a déploré le Premier ministre ukrainien, Denys Chmygal.





Au moment du drame, « des enfants et des employés » de l'école maternelle située près du lieu de l'accident se trouvaient sur place, a encore indiqué M. Kouleba. Selon des images publiées sur les réseaux sociaux, un énorme incendie s'est déclaré après la chute de l'hélicoptère, un immeuble résidentiel se trouvant non loin également.

À ce stade, les circonstances du crash de Brovary restent floues. Tout au plus les témoins peuvent avancer qu’il y avait un brouillard à couper au couteau mercredi matin sur la région de Kiev, rapporte notre correspondant sur place, Stéphane Siohan. En milieu d’après-midi, les services de renseignement ukrainiens, le SBU, retenaient trois explications possibles : une violation des règles de vol, des défaillances techniques ou bien le sabotage de l’avion.







L’hélicoptère utilisé par Denys Monastyrsky était un appareil Super Puma de fabrication française. Il faisait partie d’une livraison de 55 hélicoptères Airbus par la France au ministère de l’Intérieur ukrainien en 2018. « Le but de ce vol [était d'aller] vers l'un des points chauds de notre pays où se déroulent les combats. Le ministre de l'Intérieur s'y rendait », a déclaré Kyrylo Timochenko, le chef adjoint du cabinet de la présidence, à la télévision ukrainienne.





Ce drame constitue en tout cas un véritable défi politique et institutionnel pour Zelensky, qui mercredi soir était visiblement très éprouvé, lorsqu’il a évoqué la tragédie de Brovary dans son adresse vidéo quotidienne. Les deux hommes étaient notoirement très proches. Monastyrsky était un de ses compagnons de route, un pilier de son gouvernement. Et si désormais, c'est le chef de la police nationale qui assure le ministère par intérim, le chef de l’État ukrainien doit rebâtir intégralement l’architecture d’un ministère crucial en temps de guerre.