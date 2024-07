Ukraine : journée de deuil à Kiev, déblayage des décombres à l’hôpital détruit

La capitale ukrainienne Kiev observait mardi une journée de deuil au lendemain de frappes russes qui y ont fait au moins 27 morts et dévasté le plus grand hôpital pédiatrique du pays, un bilan qui risque de s’alourdir, les recherches se poursuivant dans les décombres.



Le président Volodymyr Zelensky a fait état dans la matinée de 38 personnes tuées au total lundi et 190 autres blessées à travers le pays, visé par une quarantaine de missiles russes.



À Kiev, où plusieurs vagues de bombardements ont également touché au moins une clinique privée et partiellement détruit des immeubles d’habitation dans plusieurs quartiers, l’administration militaire a fait état de 27 morts dont quatre enfants et 117 blessés.



Deux adultes, dont une femme médecin et un visiteur, ont été tués à Okhmatdyt, le plus grand hôpital pour enfants du pays et situé près du centre-ville, selon l’administration militaire.



Ce bilan a été confirmé par le ministère de l’Intérieur, qui a annoncé la fin des opérations de sauvetage sur ce site en fin de matinée.



“À la suite de l’attaque russe, deux personnes ont été tuées et 32 blessés ont demandé des soins médicaux. Huit enfants ont été hospitalisés pour des blessures”, a précisé le ministre de l’Intérieur, Igor Klymenko, sur les réseaux sociaux.



En revanche, les opérations se poursuivent toujours dans un autre quartier où une partie d’un immeuble d’habitation a été endommagée la veille, selon l’administration militaire.La mairie a décrété une journée de deuil dans la capitale et les drapeaux ont été mis en berne.



À travers le pays, “sur certains sites touchés par les missiles les opérations de sauvetage se sont poursuivies toute la nuit, près de 400 sauveteurs y participent”, a également déclaré Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.Selon lui, 64 victimes des frappes restent hospitalisées à Kiev, 28 autres à Kryvyï Rig, ville natale du président dans le centre-sud du pays, et six autres à Dnipro, grande ville du centre-est.



“Tous les patients ont été transférés de (l’hôpital) Okhmatdyt vers d’autres établissements médicaux”, a encore précisé le chef de l’Etat ukrainien.L’Ukraine a déclaré que la frappe sur l’hôpital pédiatrique avait été effectuée avec un missile de croisière russe Kh-101. La Russie a de son côté mis en cause la défense aérienne ukrainienne.



Le Kremlin a réitéré mardi ses affirmations traditionnelles selon lesquelles les forces russes ciblent uniquement les infrastructures militaires.Les attaques russes contre l’Ukraine se sont poursuivies au cours de la nuit: deux personnes ont été blessées dans la région de Kherson et trois autres dans celle de Zaporijjia, les deux situées dans le sud du pays.