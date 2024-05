Ukraine : Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken joue de la guitare à Kiev en pleine "invasion" russe

La vidéo de sa prestation est devenue virale sur les réseaux sociaux. En visite à Kiev hier mardi 14 mai, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a joué de la guitare dans un pub de la ville avec d’autres musiciens.





Au son de l’instrument, on pouvait l’entendre chanter « Rockin’in the free world », de Neil Young, une référence au « monde livre ».





« Je sais que nous vivons des temps vraiment difficiles… »





C’est de toute évidence un message politique de M. Blinken, en plein conflit entre la Russie et l’Ukraine. « Je sais que nous vivons des temps vraiment difficiles. Vos soldats, vos citoyens, notamment dans le nord-est, à Kharkiv, souffrent beaucoup. Mais vous devez savoir que les Etats-Unis sont avec vous, qu’une bonne partie du monde est avec vous. Vous qui luttez non seulement pour une Ukraine libre, mais aussi pour le monde libre, et le monde libre est également avec vous » a déclaré le Secrétaire d’Etat américain.





Le but de la visite de Blinken à Kiev est justement de rassurer le pays sur l’aide militaire de Washington.