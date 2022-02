Ukraine : les États-Unis vont déployer 3 000 militaires en Europe de l'Est en soutien de l'Otan

Les Usa déploient 3000 militaires en Europe de l'Est

Les États-Unis vont déployer 3.000 militaires en soutien aux forces de l'Otan dans plusieurs pays d'Europe de l'Est, ont rapporté mercredi plusieurs médias américains, citant des responsables de l'administration non identifiés. Un haut responsable de l’administration américaine avait affirmé un déploiement, sans avancer de chiffres. Cette page est régulièrement mise à jour.

Les États-Unis vont déployer 3 000 militaires en soutien aux forces de l'Otan dans plusieurs pays d'Europe de l'Est, ont rapporté mercredi plusieurs médias américains, citant des responsables de l'administration non identifiés.





Selon les médias, un millier de ces soldats seront redéployés d'Allemagne vers la Roumanie, et 2 000 autres seront envoyés de la grande base américaine de Fort Bragg, en Caroline du Nord, vers l'Allemagne et la Pologne, ont précisé ces sources.





15h40 : Washington prévoit d’envoyer des renforts militaires en Europe, qui "ne combattront pas en Ukraine"





Un haut responsable de l’administration américaine avait annoncé que le président américain Joe Biden prévoyait d'envoyer des renforts militaires en Europe de l'Est en soutien aux forces de l'Otan.