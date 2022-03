Ukraine : Marina Ovsiannikova s'oppose une nouvelle fois à "la guerre de Poutine"

La journaliste russe Marina Ovsiannikova a fait irruption en direct, lundi 14 mars, pendant le journal télévisé le plus regardé de Russie, avec une pancarte critiquant la guerre en Ukraine.

Après s’être opposée à la guerre en Ukraine en direct à la télévision russe, la journaliste Marina Ovsiannikova, 43 ans, ne veut pas s’arrêter là. Lors d’un entretien sur la chaîne américaine ABC, elle a appelé ses concitoyens à dénoncer l’invasion russe de l’Ukraine.



“Les temps sont très sombres et très difficiles, et chaque personne qui a une opinion civique, et qui veut faire connaître cette opinion, doit faire entendre sa voix. C’est très important”, a plaidé l’égérie antiguerre, condamnée à une amende de 30.000 roubles, environ 250 euros, pour la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo dans laquelle elle expliquait son geste.



La journaliste russe a assuré au cours de l’interview que “le peuple russe est vraiment contre la guerre, c’est la guerre de Poutine, pas la guerre du peuple russe”.





“Dès que la guerre a commencé, je n’arrivais pas à manger, a déclaré Marina Ovsiannikova. Je n’arrivais pas à dormir.” Marina Ovsiannikova était apparue lundi dernier en plein direct pendant le journal télévisé le plus regardé de Russie, sur la chaîne Pervy Kanal, avec une pancarte critiquant la guerre en Ukraine et dénonçant la “propagande” des médias contrôlés par le pouvoir.



.@gstephanopoulos: "What is your message for Pres. Putin? What is your message for the west?"



Marina Ovsyannikova: "I wanted to demonstrate to the world that not all Russian people believe the same and I believe that many people... are against the war." https://t.co/G3jlbjLRyV pic.twitter.com/ueTtLIRxzc