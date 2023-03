Ukraine: plusieurs morts dans une frappe russe sur un immeuble d'habitation à Zaporijjia

Au moins trois personnes ont été tuées et six autres blessées lors d'une frappe nocturne sur un immeuble d'habitation à Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, ont indiqué, jeudi 2 mars, les autorités locales. Dans un communiqué, la police ukrainienne a indiqué qu'un missile russe, «selon des informations préliminaires venant d'une batterie de S-300», avait détruit plus de 10 appartements de cet immeuble «où des gens dormaient paisiblement», rapporte l'AFP.