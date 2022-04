Ukraine : Poutine décore une brigade accusée d'avoir participé aux exactions de Boutcha

Alors que le maire de Boutcha, Anatoli Fedorouk, a annoncé ce vendredi 15 avril que plus de 400 corps au total avaient été retrouvés dans sa ville depuis le retrait des troupes russes, Vladimir Poutine a décoré ce lundi une brigade accusée d’avoir participé aux exactions.



Le président russe a signé, selon le Kremlin, un décret accordant le “titre honorifique de ‘Garde’” à la 64e brigade de fusiliers motorisés du fait de l’“héroïsme et de la ténacité, la détermination et le courage” de ses hommes.



“Les actions habiles et décisives de tout le personnel [de la brigade] lors de l’opération militaire spéciale en Ukraine sont un modèle d’exécution du devoir militaire, de courage, de détermination et de grand professionnalisme”, a écrit Vladimir Poutine à l’adresse des militaires.