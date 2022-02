Ukraine : Poutine demande à l'armée ukrainienne de renverser le président et de prendre le pouvoir

Poutine appelle les militaires ukrainiens à prendre le pouvoir

La tension est de plus en plus vive en Ukraine en situation de guerre depuis hier jeudi. Ce vendredi, le président russe Vladimir Poutine a demandé à l'armée ukrainienne de renverser le président Volodymyr Zelensky et de prendre le pouvoir. Auparavant, le président Poutine avait demandé à l'armée russe de ne pas maltraiter les soldats ukrainiens.





A noter que depuis le début des opérations, des dizaines de personnes ont été tuées et plus de