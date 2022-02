Un accident de la route provoque une fuite de gaz et l’incendie de plusieurs maisons à Ciney: un mort

Un accident de la route provoque une fuite de gaz à Namur

Un accident de la route a provoqué une fuite de gaz et un important incendie dans la nuit de dimanche à lundi rue de St-Hubert à Ciney (province de Namur). Une personne a été retrouvée sans vie dans les décombres de sa maison, a indiqué le porte-parole de la zone Dinaphi Patrice Liétart.





Vers 23 heures, une conductrice a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté une borne de gaz située contre la façade d’une maison. La voiture a immédiatement été la proie des flammes, de même que la maison attenante. Le gaz qui s'est échappé a également provoqué l’incendie d’au moins trois bâtiments voisins, précise l’Avenir.





Le corps sans vie de la victime a été retrouvé aux environs de 2h30 du matin. Deux autres personnes, à savoir la conductrice de la voiture et l'occupant d'une des maisons voisines, victime d'un malaise, ont été prises en charge par les ambulanciers.





“Une partie du quartier a été évacuée”

Vers 3 heures du matin, les hommes du feu étaient toujours à l’œuvre. Des pompiers des casernes de Ciney, Yvoir et Dinant se sont rendus sur place avec trois autopompes, une citerne et une auto-échelle. Les pompiers de Marche-en-Famenne et de la zone Nage sont intervenus en renfort avec deux citernes. Trois ambulances et un SMUR ont aussi été dépêchés sur les lieux.