Un acteur de Riverdale avoue avoir tué sa mère pour éviter qu'elle ne soit témoin de son projet d'assassinat de Justin Trudeau

Ryan Grantham, 24 ans, qui a abattu sa mère alors qu’elle jouait du piano, affirme qu’il a commis le meurtre pour éviter qu’elle ne soit témoin de son projet d’assassinat de Justin Trudeau. “Je ne peux pas expliquer ou justifier mes actions. Je n’ai aucune excuse”, a-t-il déclaré lors d'une audience.

Les procureurs de la Colombie-Britannique ont déclaré, lors d’une audience de détermination de la peine lundi, que Ryan Grantham, 24 ans, a tiré sur sa mère de 64 ans, Barbara Waite, “pour l’empêcher” d’assister à son projet d’assassinat contre le Premier ministre canadien.

Après avoir abattu sa mère d’une balle dans la tête alors qu’elle jouait du piano le 31 mars 2020, Grantham a recouvert son corps d’un drap et placé des chapelets et des bougies autour d’elle, a rapporté le média canadien CBC.

Il a ensuite placé trois armes à feu, des munitions et 12 cocktails Molotov dans sa voiture et s’est dirigé vers Rideau Cottage à Ottawa, ont affirmé les procureurs.

Grantham avait prévu de faire plus de 50 heures de route pour assassiner Justin Trudeau, avant de changer d’avis et d’envisager de commettre “un acte de violence de masse” à l’université Simon Fraser.

Il s’est finalement rendu à la police de Vancouver avant de faire du mal à qui que ce soit et a plaidé coupable en mars pour meurtre au second degré.

17 à 18 ans de prison

Les audiences de détermination de la peine se sont terminées mercredi, mais le juge n’a pas encore prononcé de peine de prison. Les procureurs ont demandé qu’il purge au moins 17 à 18 ans de prison avant de pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle.

La procureure Michaela Donnelly a déclaré que Grantham a eu de nombreuses occasions de changer d’avis, mais qu’il a finalement poursuivi son projet de tuer sa mère. Il aurait déchargé et rechargé son arme plusieurs fois avant de passer à l’acte.

Selon CBC, l’acteur avait même enregistré une vidéo de lui-même s’approchant secrètement de sa mère avec une arme par derrière avant le meurtre.

Troubles psychologiques

Selon des évaluations psychologiques, Grantham présentait un trouble de la consommation de cannabis, souffrait de dépression, une haine de soi et des tendances suicidaires et d’homicides plusieurs mois avant le meurtre.

Le corps de Barbara Waite a été retrouvé le 1er avril 2020 par sa fille Lisa, qui s’est rendue sur place alors que la femme ne répondait pas au téléphone.

Après son crime, Grantham a enregistré une vidéo montrant le corps de sa mère et admettant le crime. Cette dernière a été diffusée au tribunal lundi.

Ryan Grantham est surtout connu pour avoir joué le rôle de Jeffery Augustine dans la série Riverdale. Son personnage a été intégré à la série en tant que tueur à gages du personnage de Luke Perry, après le décès de ce dernier d’une attaque cérébrale.

En plus de sa performance dans Riverdale, il est également connu pour ses apparitions dans Supernatural, Diary of a Wimpy Kid et The Imaginarium of Doctor Parnassus.

Ryan Grantham said his mother, Barbara Waite, was caring and compassionate, and did nothing to deserve what he did to her.https://t.co/I43tLHxjRz