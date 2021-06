Un ado condamné à cinq ans de prison pour un projet d'attentat en Norvège

Un ado de 16 ans emprisonné pour un projet d'Attentat en Norvège

La justice norvégienne a condamné à cinq ans de prison, dont deux ferme, un adolescent syrien âgé de 16 ans jugé pour avoir préparé un attentat dans le pays scandinave et fait allégeance au groupe djihadiste État islamique (EI).





"La Cour n'a aucun doute sur le fait que X, en dépit de son jeune âge, avait pris une décision délibérée de perpétrer un acte terroriste même si les plans ne s'étaient pas matérialisés dans un projet concret", a estimé le tribunal d'Oslo dans un verdict obtenu mercredi par l'AFP.





Arrivé dans le royaume nordique en 2018 au titre du regroupement familial, l'adolescent, dont l'identité ne peut être publiée en raison de son jeune âge, avait été arrêté dans la capitale norvégienne début février.





Le Parquet l'accusait de préparation d'un attentat contre une cible indéterminée et de participation à une organisation terroriste.





Le jeune Syrien avait notamment téléchargé des modes d'emploi pour la fabrication d'explosifs et de poison, et du poison à base de nicotine avait été retrouvé à son domicile. Il avait aussi distribué du matériel de propagande de l'EI, échangé sur des plateformes numériques islamistes et transféré 1.390 couronnes (136 euros) à un site radical.





L'adolescent clamait quant à lui son innocence, la défense invoquant une simple curiosité et la vantardise.





"La Cour estime que les messages que X a écrits (...), combinés aux documents téléchargés, aux recherches internet et aux préparatifs physiques montrent clairement que X était allé plus loin que de (seulement nourrir) l'idée d'un acte terroriste", ont souligné les juges dans le jugement rendu mardi soir.





"Étant donné que X n'avait qu'un an de plus que l'âge de la responsabilité pénale, la Cour estime justifié de fixer à trois ans la partie (de la peine) avec sursis", ont ajouté les trois magistrats.