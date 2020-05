Un agent de sécurité abattu après avoir refusé l’accès faute de masque

Un agent de sécurité abattu

Une femme a été inculpée, ainsi que son fils et son mari, pour la fusillade qui a coûté la vie à un agent de sécurité ayant refusé l’entrée d’un magasin Family Dollar à sa fille car celle-ci ne portait de masque buccal, en violation de la mesure en vigueur dans les lieux publics clos pour endiguer la propagation du coronavirus.

Les faits se sont déroulés vendredi à Flint, dans l’État américain du Michigan. Calvin Munerlyn, dit “Duper”, 43 ans, a été abattu peu de temps après avoir dit à la fille de partir, étant donné qu’elle ne portait pas de masque. Sharmel Teague, la mère âgée de 45 ans, s’est disputée avec l’agent. Elle lui aurait même craché dessus. Deux hommes sont ensuite arrivés au magasin, une vingtaine de minutes plus tard. La victime a été touchée par balle à l’arrière de la tête. Le gardien a été découvert inconscient par la police. Son décès a été prononcé dans un centre médical local.

Sharmel Teague, ainsi que Larry Teague, 44 ans, et Ramonyea Bishop, 23 ans, ont tous les trois été inculpés, mais seule la mère a pour l’instant été arrêtée. Le mari et le fils, considérés comme dangereux, sont toujours recherchés. La fille, dont le nom et l’âge n’ont pas été précisés, n’a pas été inculpée. Des témoins ont identifié le fils comme étant le tireur.





Quelque 150 personnes ont assisté à une veille organisée dimanche soir en hommage au garde décédé.





“Il est important que la mesure du gouverneur soit respectée et obéie. Que quelqu’un perde la vie pour ça dépasse l’entendement”, a commenté lundi le procureur du comté de Genesee dans un communiqué. Le gouverneur Whitmer a elle déploré une mort “incroyablement triste”.