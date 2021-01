Un ancien champion olympique parmi les assaillants du Capitole

Klete Keller , Nageur Américain et assaillant du Capitole

L’ancien champion olympique Klete Keller est dans la tourmante. Entre Sydney (2000) et Athènes (2004), il avait récolté quatre médailles, aujourd’hui il peut craindre de lourdes sanctions. L’ancien nageur a en effet participé aux violences du Capitole, la semaine dernière.



Le FBI met tout en oeuvre pour identifier et retrouver les assaillants du Capitole, qui risquent de lourdes peines de prisons. Selon le New-York Times des dizaines de personnes ont déjà été retrouvées et inculpées. Et l’ancien champion de natation Klete Keller peut, lui aussi, commencer à s’en faire.





Sur les images tournées par le journaliste Julio Rosas du média américain Townhall, ses anciens coéquipiers ont rapidement identifié la grande silhouette de l’ancien champion olympique, qui portait d’ailleurs la veste du Team USA au moment d’entrer dans le capitole. Identifié, l’ancien nageur fait profil bas et les médias américains qui ont tenté de le joindre se sont heurtés à une porte clause. Inconditionnel de Donald Trump, il a clôturé tous ses comptes sur les réseaux sociaux.





De champion olympique à SDF

C’est aux Jeux Olympiques de Sydney, en 2000, que Klete Keller avait connu les premières heures de gloire de sa carrière. Il n’avait que 18 ans, mais avait quitté Sydney avec deux médailles autour du cou. Quatre ans plus tard, à Athènes, il remportait l’unique médaille d’or olympique (lors du relais du 4x200m nage libre, en compagnie notamment de Michael Phelps) et décrochait une autre médaille de bronze, sur le 400 mètres nage libre.