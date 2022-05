Un ancien colonel russe humilie à nouveau Poutine: “même si nous détestons l’admettre, le monde entier est contre nous”

Mikhail Khodaryonok , ancien colonel Russe parle à Poutine

Mikhail Khodaryonok, un ancien colonel russe, est apparu sur la télévision d’État russe lundi et a offert une évaluation étonnamment honnête de la performance de son pays dans son invasion de l’Ukraine qui dure depuis des mois.





“Tout d’abord, je dois dire que nous ne devons pas nous voiler la face. Parfois des informations sont diffusées sur une certaine dégradation morale et psychologique des forces armées ukrainiennes, elles seraient au bord d’une sorte de crise de moral. Tout cela, tout simplement, est faux.”, commence Mikhail Khodaryonok à la télévision d’État.





“Bien sûr, il y a des cas particuliers, des prisonniers de guerre, certaines unités, mais comme nous venons de le dire, nous devons toujours considérer la question dans son ensemble. Et dans l’ensemble, la situation est la suivante: les forces armées ukrainiennes sont capables d’armer un million de personnes.”





La journaliste tente de tempérer en déclarant que “ce sont des cas individuels qui déterminent ce qui se passe dans l’ensemble. Et si plusieurs unités ont déjà dit qu’elles manquaient de financement, et d’armes, c’est aussi significatif. On ne peut pas laisser de côté ce facteur.”





Ce à quoi Mikhail Khodaryonok répond que les Ukrainiens “disent eux-mêmes, que pour nous combattre, ils n’auront aucune difficulté à mobiliser un million de personnes Toute la question est de savoir dans quelle mesure ils seront capables de fournir à cette armée des armes et du matériel militaire modernes. Considérant qu’il y a l’aide européenne qui va entrer pleinement en vigueur, donc un million de soldats ukrainiens armés doit être considéré comme une réalité du futur très proche.”





Selon l’ancien colonel, ces paramètres sont des éléments à prendre en compte car “la situation à cet égard va franchement empirer.”





Le moral, élément crucial dans la bataille

“Le fait est que le niveau de professionnalisme d’une armée n’est pas déterminé par le nombre de personnes recrutées pour le service professionnel, mais par le niveau de formation du personnel, son moral et sa volonté de verser du sang pour la patrie. Le désir de protéger sa patrie, dans le sens où il existe en Ukraine, il existe vraiment là-bas, ils ont l’intention de se battre jusqu’au dernier homme.”





“Un désir de mourir pour son pays, c’est du professionnalisme?”, lui répond la journaliste.





“Ce n’est pas du professionnalisme, mais c’est une composante de la haute préparation au combat de toute armée, une des composantes les plus importantes. (...) En fin de compte, la victoire sur le champ de bataille est déterminée par un haut niveau de moral parmi le personnel, qui verse son sang pour les idées pour lesquelles il est prêt à se battre.”, assure Mikhail Khodaryonok.





“Nous sommes dans un isolement géopolitique total”

Selon l’ancien colonel russe, concernant l’Otan, son pays doit “maintenir un sens du réalisme militaro-politique.” Il considère que si la Russie fait trop d’erreurs, “la réalité de l’histoire vous frappera si fort que vous le regretterez.”





“Encore une fois, considérons la situation dans son ensemble, du point de vue de la position stratégique globale. Ne vous engagez pas dans un combat avec des missiles en direction de la Finlande. Après tout, le principal défaut de notre position militaro-politique est que, d’une certaine manière, nous sommes dans un isolement géopolitique total et que, même si nous détestons l’admettre, le monde entier est contre nous. Et c’est de cette situation que nous devons sortir.”