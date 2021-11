Un ancien militaire battu à mort sous les yeux de sa femme

Emmanuel Cueff battu à mort devant sa femme

Une soirée dans un restaurant à Montauban, près de Toulouse, s’est terminée de façon dramatique pour un ancien soldat vendredi dernier. Emmanuel Cueff (50 ans) a été attaqué et battu devant sa femme après avoir quitté l’établissement. L’homme a été laissé pour mort. Il a succombé à ses blessures à l’hôpital de Toulouse dimanche.





Cueff aurait été frappé au visage par un ou plusieurs hommes le 29 octobre sur le parking du restaurant, après quoi il est tombé au sol et a perdu connaissance. Sa femme a été légèrement blessée. Après ces violences brutales, les agresseurs ont pris la fuite. L’ex-parachutiste a été transporté d’urgence à l’hôpital de Toulouse, où l’homme en état de mort cérébrale est décédé le dimanche 31 octobre.





Un grand soutien

Après la publication du nom de la victime lundi, les messages de soutien ont afflué. “J’ai servi avec lui pendant des années en Afrique et dans les Balkans. Il a fait partie des parachutistes français (RGP) pendant 17 ans. Il y a neuf ans, il a quitté le régiment et est allé travailler dans le secteur de la construction. C’était un homme gentil, très travailleur. Un grand ami”, a déclaré le chef du mouvement des anciens combattants. Sur les réseaux sociaux, les internautes rendent hommage à la victime, mais expriment également leur colère et leur incompréhension face à ce qui s’est passé.

Dispute au restaurant