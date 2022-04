Un avion TUI se pose par précaution à Curaçao à cause de fissures dans une des fenêtres du cockpit

atterrissage d'urgence à l’aéroport de Hato en raison de fissures dans le pare-brise

Un avion de la compagnie TUI reliant la République dominicaine à Amsterdam s’est posé la nuit dernière à Curaçao en raison de fissures dans une des fenêtres du cockpit, a indiqué la compagnie. Environ 300 passagers ont dû passer la nuit sur l’île. Plusieurs voyageurs, dont de nombreux Flamands, ont dû séjourner dans un hôpital vide sans lits, faute de chambres d’hôtel. La plupart des voyageurs sont retournés à l’aéroport pour attendre de plus amples informations.





“Après le décollage, le pare-brise de l’avion s’est fissuré et nous avons dû effectuer un atterrissage d’urgence à Curaçao. À l’arrivée, on nous a promis un transfert vers un hôtel. Personne ne pouvait nous dire pour combien de temps. L’hôtel était en fait une unité palliative où il y avait un dortoir (sans matelas, douche, nourriture ou boisson)”, raconte Kaatje Van den Steene, une passagère flamande.





Le pilote a décidé d’effectuer un atterrissage d'urgence à l’aéroport de Hato en raison de fissures dans le pare-brise, rapporte une porte-parole de TUI Pays-Bas. La compagnie cherche désespérément des chambres d’hôtel pour accueillir les passagers. “Environ 200 personnes sont logées dans des hôtels. Pour une centaine de voyageurs, on cherche encore un endroit où loger”, indique la porte-parole. L’affaire n’est toutefois pas simple, Curaçao étant traditionnellement envahie de visiteurs à Pâques. “Mais nous continuons à chercher toutes les possibilités pour permettre à ces passagers de dormir un peu.”





On ignore encore quand les passagers pourront reprendre le chemin vers Amsterdam. “La sécurité étant la priorité absolue, le hublot doit d’abord être réparé, avant que l’avion puisse repartir”, déclare la porte-parole. On ignore encore si les touristes pourront poursuivre leur voyage avec le même avion. “Cela dépend du temps nécessaire à la réparation de la fenêtre”, précise la porte-parole. “Nous cherchons à savoir quel est le moyen le plus rapide de les ramener chez eux. Nous devrons peut-être envoyer un autre avion”, ajoute-t-elle.





TUI précise qu’il ne s’agit nullement d’un atterrissage d’urgence, mais plutôt de précaution.