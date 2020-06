Un avocat parisien accusé d’avoir filmé sous les jupes de ses stagiaires

Un Avocat accusé d'avoir filmé sous les jupes de ses stagiaires

Un avocat parisien de 58 ans est soupçonné d’avoir filmé sous les jupes de plusieurs de ses stagiaires entre 2013 et 2019, relate RTL.

Les six stagiaires concernées étaient âgées pour la plupart de 25 ans au moment des faits. Les jeunes femmes ont décrit le même mode opératoire: l’avocat convoque sa stagiaire dans son bureau pour un entretien, il lui demande de se rapprocher pour lui montrer son écran d’ordinateur, et c’est alors qu’il saisit discrètement un téléphone portable et filme sous sa jupe pendant qu’elle est occupée à regarder l’écran.





L’une des stagiaires a déposé plainte contre lui en 2019. L’enquête a permis de remonter jusqu’à au moins cinq autres victimes potentielles. Une photographie compromettante a également été retrouvée dans son téléphone. L’avocat sera jugé en septembre prochain pour “voyeurisme par personne abusant de l’autorité”.