Un bébé décède après avoir été extrait d’une voiture belge à Rotterdam : un homme arrêté

Un bébé qui avait été retrouvé lundi, vers 17h00, dans un état inquiétant dans une voiture à Rotterdam est finalement décédé, a rapporté la police locale. Un homme a été interpellé sur place, avant d’être emmené au commissariat pour être interrogé. Selon le journal néerlandais AD, la voiture était immatriculée en Belgique.



L’enfant a été retrouvé dans une voiture grise de la marque Audi immatriculée en Belgique, rapporte le média AD. C’est un passant qui a averti les services de police après avoir vu le nourrisson dans le véhicule. Une fois sur place, les agents ont brisé la vitre de la voiture afin d’extraire la victime. Malgré une tentative de réanimation, le bébé est décédé sur place. Les lieux ont été bouclés et les enquêteurs ont fait les premières constatations ce lundi après-midi. Une enquête a été ouverte.



Un homme a été arrêté dans la foulée. Le suspect a été emmené au poste de police afin d’y être interrogé. Aucun détail sur l’identité de cet homme n’a été communiqué. Les circonstances exactes de la mort du nourrisson font encore l’objet d’une enquête à ce stade. “Nous avons tous entendu des voitures de police et des ambulances. Nous sommes allés voir dehors, mais tout était déjà bouclé et je n’ai rien vu”, explique un témoin, cité par nos confrères de HLN. “Un si petit bébé, c’est vraiment terrible.”