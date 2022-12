Un Belge bloqué au Machu Picchu raconte: “Huit heures de marche et 41 km jusqu'au premier village”

Belge bloqué au Perou

Le Gantois Wouter Castryck, 42 ans, fait partie des touristes belges bloqués depuis plusieurs jours à Aguas Calientes, en raison des manifestations contre la nouvelle présidente péruvienne, Dina Boluarte. Kate, une autre Belge, a, quant à elle, décidé de partir à pied pour rejoindre la gare desservie la plus proche.





“Lundi, lorsque nous sommes arrivés à Aguas Calientes, on nous a prévenus que regagner Cuzco allait être difficile”, raconte Wouter Castryck, depuis son hôtel. “Mais nous ne nous sommes pas trop inquiétés. Mardi, nous avons visité le Machu Picchu comme cela était prévu, mais nous n’avons pas pu repartir”, poursuit le Gantois. “En raison de tensions politiques, il y a des grèves et les trains ne circulent pas. De plus, une partie des voies ferrée a été endommagée par les manifestants.”





Certains touristes ont décidé de gagner Cuzco à pied, ce qui représente un trek de 41 kilomètres et de huit heures de marche, principalement en montée, jusqu’au village d’Ollantaytambo. De là, les gens peuvent alors faire de l’auto-stop jusqu’à Cuzco.





Wouter et son compagnon de voyage ont préféré rester à Aguas Calientes. “Ce n’est pas super agréable, mais l’ambiance ici est correcte. Et puis, c’est plus sûr. Il y a de la nourriture et de quoi boire”, indique le Gantois. Il estime qu’environ sept cents personnes sont encore bloquées à Aguas Calientes, parmi lesquelles des familles avec enfants et des couples âgés.





Retour en Belgique

Le Machu Picchu était le dernier site que Wouter et son ami étaient censés visiter durant leur voyage au Pérou. Les billets d’avion pour la Belgique sont réservés pour samedi, mais il est déjà presque certain que les deux voyageurs rateront leur vol. “Nous étions censés prendre un vol de Cuzco à Lima, samedi; et de là retourner en Europe, mais l’aéroport de Cuzco est également à l’arrêt”, regrette le Belge.





Pour l’instant, le Gantois n’est pas trop inquiet. “Il s’agit d’un cas de force majeure. Nous avons une bonne assurance voyage et, heureusement, nous n’avons pas été affectés par les manifestations pendant le reste de notre voyage.”





Onze heures de marche

Kate Rohart était, elle aussi, bloquée à Aguas Calientes, mais a décidé de partir à pied vers Cuzco. “Quand nous sommes arrivés dans le village, ils ont dit qu’il n’y avait pas de trains. Nous avons marché pendant au moins onze heures d’affilée. Nous avons ensuite continué en voiture, mais il y avait des embouteillages permanents”, explique la Belge. “Nous nous sommes retrouvés dans un village où se déroulait une manifestation. Nous, ainsi que deux autres touristes, avons dû nous cacher pour que les manifestants ne nous voient pas.”





Après un périple de 18 heures, Kate a finalement atteint Cuzco. Si tout se passe bien, elle pourra prendre un vol pour Lima, samedi, avant de se rendre à Amsterdam.





Grave crise politique





Depuis une semaine, le Pérou traverse une grave crise politique. Celle-si fait suite à l’éviction du président Pedro Castillo, après que ce dernier a tenté de dissoudre le parlement. Castillo était accusé de corruption. Sa vice-présidente, Dina Boluarte, a été désignée comme nouvelle présidente, mais son installation suscite de vives protestations en divers endroits du pays. Mercredi, les autorités ont déclaré l’état d’urgence à la suite de violentes manifestations, qui ont déjà fait plusieurs morts.





La Cour suprême du Pérou a annoncé que Pedro Castillo resterait en détention provisoire pendant 18 mois, donnant raison à l’accusation, qui a invoqué le “risque de fuite”.