Un Belge emprisonné au Cambodge pour agression sexuelle sur quatre jeunes filles

Un belge arrêté pour abus sexuels sur des filles

Un Belge de 51 ans a été emprisonné au Cambodge ce dimanche 13 juin. Il est soupçonné d’avoir abusé de quatre jeunes filles. L'information a été confirmée par un porte-parole des Affaires étrangères à HLN. Les mères de quatre filles âgées de 10 à 13 ans s’étaient rendues à la police pour déposer une plainte jeudi dernier.





Le Belge a été transféré en prison dimanche, selon les médias locaux, alors qu’il avait déjà été arrêté le vendredi 11 juin. Un jour plus tôt, les mères de quatre jeunes filles avaient déposé plainte à la police contre un homme dont elles ignoraient le nom.





Selon l’accusation, le quinquagénaire a attiré les jeunes filles chez lui à Siem Reap, deuxième ville d’Asie du Sud-Est. Il connaissait apparemment bien les filles et avait déjà fait une promenade avec elles. Il aurait acheté un téléphone portable pour chacune des victimes présumées. Elles sont respectivement âgées de 10, 12 et 13 ans.





Des bonbons et de l’argent

Une fois chez lui, l’homme aurait donné de l’argent aux quatre filles. Les montants se situaient entre 10 et 100 dollars américains. En échange, elles auraient accepté que le quinquagénaire les touche, et il aurait été jusqu’à abuser d’elles.





Lors de son interrogatoire, l’homme a reconnu avoir acheté des téléphones et des bonbons aux enfants, mais il nie les accusations d’abus sexuels. Il a finalement été transféré à la prison de la ville de Siem Reap dimanche. Une enquête plus approfondie devra déterminer s’il est reconnu coupable ou non.

Un repère pour les prédateurs sexuels