Un Belge en fuite qui a fait passer 1.500 kilos de cocaïne est arrêté en Espagne

Condamnation d'un trafiquant de drogue en Espagne

Un Belge qui a été condamné à Gand l’année dernière en tant que chef d’un gang ayant introduit clandestinement au moins 1.500 kilos de cocaïne en Belgique a été arrêté près de Benidorm, en Espagne. L’homme de 46 ans devait purger une peine de huit ans de prison en Belgique, mais il s’est enfui en Espagne.





Selon les médias espagnols, le fugitif belge a été arrêté à Altea, une ville méditerranéenne située près de Benidorm et à environ 50 kilomètres d’Alicante. Il avait espéré y passer inaperçu après avoir été condamné à huit ans de prison par le tribunal de Gand en 2021, pour appartenance à une bande criminelle, trafic de drogue et blanchiment d’argent. À la suite de cette condamnation, un mandat d’arrêt européen a été émis.





La police espagnole a été informée que l’homme se trouvait probablement dans la région de Marina Baja, sur la Costa Blanca. La Policia Nacional a alors été appelée à intervenir. Ils ont pu arrêter le Belge de 46 ans alors qu’il marchait dans la rue près de son domicile.