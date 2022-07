Un Britannique perd 176 millions d'euros en bitcoins à cause d’un disque dur jeté à la poubelle

Britannique perd 176 millions d'euros en bitcoins

Un Britannique a perdu 176 millions d’euros en bitcoins et cherche désespérément son disque dur qu’il a accidentellement jeté il y a neuf ans. Son plan pour récupérer sa fortune? “Déployer des trieurs humains, des chiens robots et une machine dotée d’intelligence artificielle”.





James Howells réfléchira désormais à deux fois avant de jeter quoi que ce soit. En 2013, le Britannique a jeté à la poubelle un disque dur, contenant pas moins de 8.000 bitcoins (d’une valeur d’environ 176 millions d’euros au taux de change actuel). L’homme essaie depuis des années de convaincre le conseil municipal de Newport, à l’est de Cardiff, de retrouver son disque dur parmi des tonnes d’ordures.





James Howells y croit dur comme fer. Il a levé 10 millions d’euros cette année auprès d’un investisseur privé. L’homme veut utiliser l’intelligence artificielle pour retrouver son disque dur. Rémi Le Grand, de Max-AI, a déclaré à Business Insider que l’entreprise souhaite développer des algorithmes d’IA pour retrouver des disques durs similaires à celui de M. Howells, utiliser un bras mécanique pour retirer les objets prometteurs de la poubelle et déployer des chiens robotisés pour surveiller la décharge la nuit.